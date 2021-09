MacBook Pro e AirPods: nuovi modelli nel 2021, secondo Mark Gurman

Stando a quanto dichiarato dal nuovo numero della newsletter Power On del giornalista Mark Gurman, il 2021 e il 2022 saranno pieni di novità per Apple.

Il noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg è tornato a parlare delle novità per quel che riguarda il mondo Apple nel corso della sua newsletter Power On, la quale aggiorna i fan con moltissime novità che potrebbero essere annunciate presto dalla compagnia. Pur parlando di una fonte affidabile, abbiamo infatti a che fare pur sempre con dei rumor, ed è quindi il caso di prendere il tutto con le pinze fino a che il colosso di Cupertino non avrà fatto in via ufficiale chiarezza sulla questione.

Abbiamo questa volta a che fare con delle aspettative, e non con veri e propri leak. Stando a Gurman, Apple riuscirà ancora ad annunciare i nuovi MacBook Pro e le AirPods prima che il 2021 sia finito, anche se non è chiaro quando i device dovrebbero essere lanciati. Parlando del 2022, il giornalista parla del debutto di diversi nuovi prodotti, fra cui le AirPods Pro, un nuovo iPad Pro e una versione rivisitata del Mac Pro con Apple Silicon, assieme a un MacBook Air con Apple Silicon. Viene accennato anche il fatto che si parlerebbe dell’arrivo di 3 nuovi modelli di Apple Watch, con ulteriori novità.

Nel corso degli ultimi mesi non sono pochi i rumor e report emersi in merito ai prodotti in questione, e c’è da dire che Apple non ha ancora fatto chiarezza sul tutto, ma delle novità potrebbero arrivare prima di quel che immaginiamo. Stando alle previsioni di Gurman, avremo un anno particolarmente importante per la compagnia, la quale dovrebbe stupire la community lanciando diversi importanti prodotti. Inoltre, è stato accennato anche il fatto che potremmo vedere gli occhiali AR di Apple in un periodo che va fra i prossimi 2 e 4 anni.

Nonostante non ci siano state funzionalità satellitari per gli iPhone 13, come abbiamo approfondito in questo articolo, parlando inoltre degli altri rumor smentiti, stando a Gurman la feature è ancora in sviluppo, ma non pronta.