Netflix: tutte le novità di settembre 2021 in un video ufficiale

Netflix ha appena rilasciato il suo consueto recap mensile con tutte (o quasi) le novità previste, e come al solito c’è di che gioire, tra novità assolute, grandi revival e nuove stagioni di serie celebri.

Gli appassionati di anime potranno godersi The Seven Deadly Sins: Cursed By Light, The Promised Neverland Stagione 2 e One Piece Stampede, mentre vedremo arrivare anche la stagione 5 di Rick & Morty, le nove stagioni della versione statunitense di The Office e l’atteso Army of Thieves.

Ecco qui l’elenco completo:

01/10 Maid

01/10 The Seven Deadly Sins: Cursed By Light

01/10 Diana: il musical

01/10 Nightmare – Dal profondo della notte

01/10 Franco: La dura verità sul dittatore spagnolo

01/10 The Promised Neverland Stagione 2

01/10 Seinfeld Stagioni 1-9

03/10 Scissor Seven Stagione 3

06/10 Il lato oscuro dello sport

08/10 Pretty Smart

08/10 Mio fratello, mia sorella

14/10 Another Life Stagione 2

15/10 You Stagione 3

20/10 Night Teeth

22/10 Locke & Key Stagione 2

22/10 Inside Job

22/10 Dynasty Stagione 4

22/10 Rick And Morty Stagione 5

23/10 The Office (U.S.) Stagioni 1-9

24/10 One Piece Stampede

29/10 Colin in bianco e nero

29/10 Army Of Thieves

