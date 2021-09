Henry Cavill vorrebbe interpretare un villain di James Bond

In molti hanno invocato Henry Cavill come possibile James Bond, ma, per una volta, è stato chiesto all’attore se fosse interessato a interpretare, piuttosto che 007, un villain della saga. E, secondo quanto ha dichiarato lo stesso Cavill a The Movie Dweeb, sembra che l’interesse ci sia tutto.

Queste sono le parole dell’attore:

Se Barbara Broccoli e Michael G. Wilson fossero interessati a me per includermi in questi film, sarei contento di poterne discutere con loro, e sarei entusiasta di poter fare una cosa del genere in futuro.

Così, dopo Superman e Sherlock Holmes, Henry Cavill potrebbe interpretare un altro grande character, entrando a far parte di un altro importante franchise, interpretando, se non il personaggio principale (ovvero James Bond), magari proprio uno dei villain. Ricordiamo che Cavill ha anche preso parte a Mission: Impossibile, ed è il Geralt di Rivia di The Witcher.

L’interprete sarà anche il prossimo Highlander. Mentre per quanto riguarda James Bond il nuovo film della saga, intitolato No Time to Die, è appena arrivato nelle sale cinematografiche. Il lungometraggio rappresenta il commiato di Daniel Craig dal personaggio che ha interpretato per oltre un decennio.