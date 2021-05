Highlander: il fan poster virale con Henry Cavill

La notizia che ha rivelato la presenza di Henry Cavill come protagonista nel film dedicato ad Highlander ha creato molta attenzione da parte degli appassionati, e come di solito capita quando si tratta di casting importanti per ruoli dedicati a cinecomics o ruoli fantasy, è arrivato anche il poster di Boss Logic, diventato subito virale.

L’artista del web ha provato ad immaginare in questo fan poster Henry Cavill nei panni del protagonista di Highlander. Ed il look, per certi versi, ricorda molto quello di Cavill nella serie TV su The Witcher.

La notizia del casting è arrivata attraverso Deadline, che però ha parlato di una fase di “trattative”, ma è stato Cavill stesso a ritweettare la notizia, dando ufficialità al tutto. Ecco le sue parole: