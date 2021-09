The Witcher: le foto ufficiali dalla stagione 3 e il dietro le quinte da Blood Origin

Cosa possiamo aspettarci dal prequel di The Witcher, Blood Origin? Declan de Barra, showrunner della serie, ci porta dietro le quinte per un video esclusivo alla scoperta delle origini… delle origini. In più, Netflix ha rilasciato delle foto ufficiali della seconda stagione in cui si mette a confronto il passare del tempo tra la prima season e la seconda. Ciri è più adulta, Jaskier ha i capelli lunghi e Geralt… be’, è sempre Geralt.

season two and not much has changed. #TUDUM pic.twitter.com/fJzzWsPO3a — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 25, 2021

Come sappiamo, la seconda stagione di The Witcher arriverà su Netflix il 17 dicembre, mentre Blood Origin non ha ancora una data d’uscita ufficiale.

In realtà, non è ancora molto ben chiaro nemmeno l’arco narrativo della serie: in teoria dovrebbe essere ambientata ben 1200 anni prima delle avventure di Geralt, narrando anche della famigerata Congiunzione della Sfere che sconvolse i mondi e la creazione dei primi Witcher. Dei demiurghi dietro ai folli studi dietro ai primi Witcher, tuttavia, ancora non si è fatta menzione nei casting: vedremo anche, quantomeno, Alzur?

Leggi anche: