Windows Media Player: nuova versione in arrivo su Windows 11?

Sembra che Windows 11 potrebbe in futuro includere una nuova versione di Windows Media Player, apparentemente mostrata per errore da Microsoft.

Sappiamo che Microsoft si sta occupando del redesign di diverse applicazioni per Windows 11, con anche un’applicazione di riproduzione che sembra sia attualmente nei piani della compagnia, parliamo di un vero e proprio nuovo Media Player. Il tutto, come riportato dalle pagine di Windows Latest, è stato svelato nel corso di un podcast in via non intenzionale, ma c’è da considerare che in seguito al leak della compagnia un annuncio che confermi la feature potrebbe arrivare molto presto.

Gli ultimi aggiornamenti di Windows Media Player risalgono al 2012, e pare che il colosso di Redmond abbia intenzione di riprendere in mano la sua applicazione e rimodernarla per Windows 11, anche se non abbiamo ancora l’ufficialità sulla questione. Considerando che nessun annuncio è arrivato, c’è da dire che la novità potrebbe non arrivare già nella giornata del 5 ottobre, quando la fase di rilascio dell’OS avrà finalmente inizio.

Purtroppo il video di presentazione è attualmente stato reso privato, e di conseguenza non abbiamo modo di ammirare il nuovo possibile Windows Media Player. Staremo a vedere quali saranno le novità che il colosso potrebbe avere intenzione di introdurre all’interno della nuova versione del software, visto che con ottime probabilità non avremmo a che fare con solamente un restyling grafico, ma con un update pronto ad aggiungere diverse nuove feature.

Probabilmente, se Microsoft avrà modo di confermare il tutto ci vorrà davvero poco tempo prima di saperne finalmente di più sulla questione, e restiamo in ogni caso in attesa di scoprire quali saranno le novità che il prossimo sistema operativo della compagnia americana avrà modo di introdurre, visto che non tutti i dettagli sono già stati svelati. Il sistema arriverà ovviamente nelle case degli appassionati non ancora al completo, e mancheranno ad esempio importanti funzionalità come il supporto alle app Android.