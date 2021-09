Alexa si evolve: dai miglioramenti della privacy a “Hey Disney”

Amazon ha fatto chiarezza in merito alle novità a cui ha lavorato per Alexa, e fra le feature troviamo dei miglioramenti per la privacy e il comando “Hey Disney”.

Amazon ha annunciato diverse importanti novità per quel che concerne le sue linee di dispositivi sul campo dell’hardware, ma c’è da dire che non sono mancati aggiornamenti relativi anche alle funzionalità di Alexa, assistente vocale in grado di gestire tutti i device smart del colosso. Si parla nello specifico di una novità che permetterà di far processare tutti i messaggi audio che l’assistente registra nel corso della giornata direttamente dallo stesso, non permettendo quindi al cloud di ricevere i dati in questione, che vengono eliminati non appena utilizzati.

Parliamo di una novità particolarmente importante per il campo della privacy, anche se purtroppo questa è stata confermata per il momento solamente per il territorio americano. Si parla inoltre di una possibilità che riguarderà solamente i dispositivi Echo con il processore AZ1 Neural Edge, almeno per il momento, abbiamo quindi a che fare con la quarta generazione di Echo e con l’Echo Show 10. Amazon ha parlato anche della possibilità per le telecamere dei dispositivi Echo di sfruttare Visual ID, il quale riconosce gli utenti e permette l’output di informazioni personalizzate.

Troviamo poi una partnership con Disney, la quale è pensata per portare il comando “Hey Disney” nel palinsesto di possibilità dell’assistente vocale. Questo permetterà di accedere a dei personaggi del noto universo con cui parlare, ma fornirà anche nuovi promemoria, timer, e ulteriori informazioni. Sarà possibile acquistare il tutto a partire dal 2022, e speriamo che anche in questo caso Amazon faccia chiarezza relativamente al debutto in Italia della funzionalità.

Vi abbiamo parlato sulle nostre pagine delle principali novità annunciate che sfrutteranno Alexa, fra cui un vero e proprio robot. che come assistente domestico è in grado di far sfruttare agli utenti l’assistente vocale, trovate a questo link il nostro approfondimento in merito al Astro.