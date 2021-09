MacBook Air: in arrivo un taglio della produzione nel 2022?

Nonostante nel corso dell’ultimo evento Apple questi non siano stati in alcun modo presenti aggiornamenti relativi ai PC del colosso di Cupertino, si torna a parlare dei MacBook Air M1, i quali questa volta sono stati approfonditi da un report che potrebbe aver svelato una brutta notizia per i fan dei prodotti in questione. Nello specifico, parliamo di dichiarazione fornite dall’analista Ming-Chi Kuo, il quale si occupa spesso di parlare di alcune novità della compagnia prima ancora che questa possa annunciare il tutto pubblicamente.

Stando a quanto dichiarato, come riportato sulle pagine di MacRumors, sembra che l’introduzione di un nuovo MacBook Air nel terzo quarto di anno del 2022 porterà il colosso di Cupertino a tagliare la produzione dai MacBook M1 già nella prima parte dell’anno.

Considerando ciò che è stato affermato da Kuo, pare che si tratterà di un taglio approssimativamente del 15%, il quale avrebbe a che fare con 3 principali motivi. Per l’analista il tutto è dato dalla carenza di componenti, dal cambio della comanda dopo la fine del Covid-19 e infine dalla transizione fra i vecchi e i nuovi modelli.

Non abbiamo al momento ancora novità precise sul tutto, ed è quindi bene non prendere il report come oro colato fino a che la compagnia non ci fornirà dichiarazioni sulla questione. Non ci sono novità neanche per quel che concerne i MacBook Pro da 14 e 16 pollici, delle revisioni di cui la compagnia dovrebbe occuparsi già da tempo, e che pare possano essere annunciate nel corso di un evento virtuale nel mese di novembre 2021 o ottobre 2021, almeno stando ai report delle scorse settimane. Vi abbiamo recentemente parlato di come questi dovrebbero presentare delle risoluzioni dei display particolarmente interessanti, potete accedere al nostro approfondimento attraverso il seguente link.