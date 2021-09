MacBook Pro: spunta in rete la possibile risoluzione dei nuovi modelli

La risoluzione dei nuovi e tanto chiacchierati MacBook Pro potrebbe essere stata svelata per errore da parte di Apple, come recentemente emerso in rete.

La nuova beta di macOS Monterey, come riportato sulle pagine di MacRumors, ha svelato dei possibili dettagli in merito a dei nuovi prodotti della compagnia in arrivo. parliamo nello specifico dei MacBook Pro noti come M1X da 14 pollici e da 16 pollici, dei quali potremmo aver appena scoperto la risoluzione ufficiale, a dir poco alta stando a quanto emerso in seguito all’update del colosso. Il tutto è stato scoperto da Steve Moser, il quale ha collaborato con MacRumors e ci ha fornito le informazioni in questione.

Parliamo nello specifico di una risoluzione di 3456 x 2234 Retina e di 3024 x 1962 Retina, che non è mai stata utilizzata per alcun altro prodotto del colosso di Cupertino. Considerando ciò, è possibile che i dettagli siano relativi ai nuovi MacBook Pro. I modelli attualmente presenti da 16 pollici offrono si presentano con risoluzione del display da 3072 x 1920, mentre quelli da 13 pollici con una nativa di 2560 x 1600, con l’altissimo rapporto di 226-227 pixel per pollice.

C’è da dire che i dati risultano particolarmente probabili anche perché troveremmo in entrambi i casi per un upgrade per questo specifico dettaglio, visto che il numero salirebbe a 250 pixel per pollice, e permetterebbe quindi un’esperienza decisamente migliore e più definita sui computer. Verrebbe inoltre fornita la possibilità di attivare con migliori risultati il display Retina 2x, che attualmente porta la risoluzione a 1536 x 960 per i MacBook Pro da 16 pollici, il che però crea immagini non particolarmente comode per molti.

Nel caso in cui i dati risultassero reali, passeremmo invece a un’attivazione che garantirebbe una visualizzazione di 1728 x 1117 per il modello da 16 pollici e di 1512 x 982 per quello da 14 pollici. Staremo a vedere se in futuro Apple confermerà il tutto, non appena si preparerà a lanciare i nuovi dispositivi, dei quali non abbiamo per il momento dettagli ufficiali.