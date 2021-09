Disney+ ottobre 2021: tutte le novità sulla piattaforma streaming, arriva Black Widow

Disney+ per ottobre 2021 ha già annunciato tutta la programmazione di Hallowstream, ma la piattaforma streaming ha altre serie TV, film e documentari da voler lanciare, e per questo ha diffuso l’elenco di tutti i progetti che saranno distribuiti ad ottobre.

Spicca l’arrivo di Black Widow, il lungometraggio con Scarlett Johansson alla sua ultima apparizione come Vedova Nera. Ma ci sono anche serie TV come Just Beyond, e gli speciali di Halloween dei Muppet e di LEGO Star Wars.

SERIE TV

Per quanto riguarda le serie TV Ottobre 2021 su Disney+ porterà il 13 del mese all’uscita di Reservation Dogs, una serie Star Original prodotta da Taika Waititi, e poi ci sarà The D’Amelio Show dedicato alle nuove star di Tik Tok, e lo stesso giorno sarà la volta anche della quindicesima stagione di Criminal Minds; mentre il 20 arriverà l’atteso American Horror Story: Double Feature, saranno disponibili le due stagioni di Deep State, la prima stagione di Underworld, Inc. Il 6 arriverà per Star la seconda stagione di War of the Worlds, assieme alla prima stagione di Better Things, ed alle prime tre stagioni di Tyrant. Il 27 ottobre uscirà Mr. Inbetween con la sua prima stagione, ispirata al film cult The Magician; Il 29 ottobre sarà la volta di White Collar, con tutte le sei stagioni della serie sul truffatore Neal Caffray.

Da segnalare l’uscita halloweeniana dedicata a Just Beyond, tratto da R.L. Stine che sarà in streaming dal 13 ottobre. Il 6 ottobre arriverà anche la docuserie in sei parti La via per le Stelle, che permetterà un accesso privilegiato nel mondo della NASA.

FILM

La grande novità per i lungometraggi riguarda l’arrivo il 6 ottobre di Black Widow, con Scarlett Johansson nella sua ultima performance nei panni del personaggio; l’8 sarà la volta di Muppets Haunted Mansion, il titolo halloweeniano dedicato ai Muppet; e poi ancora ci sarà LEGO Star Wars: Racconti Spaventosi in uscita l’1 ottobre.

Per quanto riguarda i film, il 29 ottobre verrà distribuito lo Star Original intitolato Books of Blood, e sarà anche la volta di Wendy, ispirato alla storia di Peter Pan; l’8 ottobre sarà la volta del film horror soprannaturale intitolato The Empty Man, mentre il 15 uscirà Una voce per gridare, una storia dedicata a vite di adolescenti al limite.

KIDS

Per i più giovani dal 6 ottobre sarà disponibile su Disney+ Spidey e i suoi fantastici amici, mentre il 13 uscirà The Chicken Squad; il 20 arriverà I Segreti di Sulphur Springs, ed il 22 sarà la volta di Descendants – Il Matrimonio Reale.

NATIONAL GEOGRAPHIC

Per quanto riguarda le proposte di National Geographic il 6 ottobre arriverà su Disney+ Europa: le meraviglie viste dall’alto, con Paesi come Italia, Germania, Regno Unito e Spagna ripresi dall’alto e mostrati nei loro migliori punti di riferimento culturali.