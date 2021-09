Just Beyond: foto e poster della serie antologica horror per ragazzi di Disney+

Otto storie oltre l'ordinario, dall'immaginazione di R.L. Stine: ecco Just Beyond, la nuova serie horror per ragazzi di Disney+ in arrivo il 13 ottobre.

In molti hanno scoperto, con Fear Street, che R.L. Stine non è solo l’autore di Piccoli Brividi, ma anche di molte altre saghe del terrore rivolte ai giovanissimi: Disney+ ora sta per portare sul piccolo schermo un’altra delle opere dell’autore americano, Just Beyond, di cui oggi Disney ha rilasciato le foto in HD, la sinossi e la data d’uscita ufficiale.

Tutti gli otto episodi della serie antologica soprannaturale Just Beyond saranno difatti disponibili da mercoledì 13 ottobre come parte della celebrazione Disney+, Hallowstream. Ispirata ai racconti di R.L. Stine, la serie narra le storie sorprendenti e suggestive di una realtà che va appena oltre quella che conosciamo. Ogni episodio introduce agli spettatori un nuovo cast di personaggi che devono intraprendere un sorprendente viaggio alla scoperta di se stessi in un mondo soprannaturale fatto di streghe, alieni, fantasmi e universi paralleli.

Tratta dalla graphic novel pubblicata da Boom! Studios, Just Beyond sarà una miniserie in otto episodi, autoconclusivi, in arrivo questo autunno sulla piattaforma streaming. Tra i protagonisti degli episodi l’ormai ministar McKenna Grace: due degli episodi della serie saranno diretti da Marc Webb (sì, proprio il regista di The Amazing Spider-Man e 500 Giorni insieme).

