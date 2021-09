iPhone: un bug ferma lo sblocco con gli Apple Watch, patch in arrivo

Apple ha da poco parlato di un problema noto, che finalmente farà il possibile per risolvere nel corso dei prossimi mesi. Si parla nello specifico di un problema legato agli Apple Watch, come spiegato dal colosso di Cupertino stesso in alcuni casi non sono in grado di sbloccare gli iPhone 13 appena arrivati sul mercato. Parliamo ovviamente di un problema minore, il quale però potrebbe creare diversi disservizi per gli utenti, specialmente nel caso in cui non siano a conoscenza del bug e provino a effettuare procedure al fine di sistemarlo.

Come spiegato dall’azienda, è possibile vedere che i dispositivi non sono collegati quando si prova a sbloccare un iPhone con la mascherina, e al contempo lo sblocco attraverso gli Apple Watch potrebbe non risultare effettuabile. C’è da specificare che su Reddit dei report hanno parlato di problemi simili legati anche a modelli più vecchi, come riportato da The Verge nello specifico per quel che concerne gli iPhone 11.

Con l’arrivo di iOS 14.5 la possibilità di sbloccare gli iPhone con Face ID dopo averli associati a un Apple Watch è stata aggiunta, ed è risultata particolarmente comoda visto che le mascherine sono ovviamente risultate un problema per il corretto utilizzo del riconoscimento facciale. Attualmente, non è chiaro cosa abbia causato il bug in questione, ma per fortuna come confermato la compagnia è al lavoro al fine di risolverlo.

Sembra che nel giro dei prossimi giorni per tutti gli utenti riceveranno un nuovo update, anche se per il momento non ci è stata fornita alcuna data. Stando alla pagina di supporto, almeno attualmente è meglio disabilitare la feature che permette di sbloccare gli iPhone sfruttando il proprio Apple Watch, e inserire la password quando si indossa una mascherina.