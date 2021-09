Stranger Things 4: la prima clip della serie Netflix è dedicata alla Creel House

Durante Tudum la piattaforma Netflix ha condiviso la prima clip dedicata a Stranger Things 4, mostrando un estratto che sembra essere chiave per la nuova stagione: il filmato ha mostrato quella viene nominata Creel House, un luogo che negli anni Sessanta ha visto degli eventi tragici e misteriosi svolgersi all’interno, e che i protagonisti della serie visiteranno negli anni Ottanta.

Qui sotto trovate la clip di Stranger Things 4 dedicata alla Creel House.

Il produttore Shawn Levy ha di recente parlato della nuova stagione, presentandola come la più ambiziosa di sempre. Ecco le sue parole:

Dirò qualcosa di incredibilmente ovvio ma c’è voluto davvero troppo, troppo, troppo, troppo tempo… ma sta arrivando [la nuova stagione]. Ho girato in Lituania giusto prima della pandemia. Abbiamo girato in Georgia, Lituania e Nuovo Messico, per farvi capire quanto ci espandiamo con la stagione 4. Visivamente e narrativamente è davvero ambizioso, molto più ambizioso delle precedenti tre stagioni.