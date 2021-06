Stranger Things 4: Amybeth McNulty e altri quattro nomi nel cast della serie Netflix

Dopo le nuove foto dal set, ora sono stati annunciati altri quattro nomi di interpreti che si vanno ad aggiungere al cast di Stranger Things 4: stiamo parlando di Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen, e Grace Van Dien. La news è stata annunciata durante la Geeked Week di Netflix.

L’annuncio dell’ingresso nel cast di Amybeth McNulty e di altri quattro attori è stato fatto attraverso un video in cui i fratelli Duffer hanno parlato della loro passione per Anna dai capelli Rossi, di cui la McNulty è stata l’interprete in una serie TV intitolata Chiamatemi Anna. Qui sotto potete vedere il video.

all aboard! the Duffer Brothers are here with special news that they want to personally share with you. @stranger_things #GeekedWeek pic.twitter.com/TVheNMqgUl

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 9, 2021