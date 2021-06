Stranger Things 4: le nuove foto dal set preannunciano un’ambientazione inquietante

Sembra proprio che l’asticella del terrore verrà notevolmente innalzata nella quarta stagione di Stranger Things. Vari indizi e report ci prospettano “terrificanti” novità per i nostri protagonisti, e a confermarlo ora arrivano i primi scatti da quello che sembra sarà il set di una qualche scena madre: il cimitero di Hawkins.

SOMETHING "MASSIVE" IS HAPPENING AT HAWKINS CEMETERY…😱

NO NEW PHOTOS, COULD BE ONE OF THE LAST SCENES OF THE SEASON. pic.twitter.com/D7Ji0YxU2m

— Stranger Things 4 (@StrangerNews11) May 25, 2021