Mercedes-Benz si allea con Stellantis: produrranno batterie per gli EV assieme

Automotive Cells Company (ACC) ha un nuovo membro, l’alleanza tra Stellantis e Total Energies ora vede anche la partecipazione di Daimler, parent company di Mercedes-Benz. La nuova azienda si occuperà della progettazione e produzione di batterie per le auto elettriche.

Mentre i progetti per la transizione verso l’elettrico di Stellantis sono almeno in parte incerti, Mercedes ha annunciato di voler vendere esclusivamente auto elettriche a partire dal 2030.

Stellantis e Mercedes investiranno oltre 7 miliardi di euro nel progetto. L’obiettivo è di arrivare ad una produzione totale di 200GWh e di realizzare otto ‘gigafactory’ entro il 2030. La metà saranno situate in Europa.

Nella sua missione verso un futuro completamente elettrico, Mercedes-Benz prenderà una quota egualitaria all’interno del produttore europeo Automotive Cells Company. Vogliamo estendere lo sviluppo e la produzione della nostra nuova generazione di batterie ad alte performance. Come abbiamo annunciato a luglio del 2021, Mercedes-Benz è pronta per andare ‘full-electric‘ entro la fine del decennio – a prescindere a quelle che saranno le condizioni del mercato. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno di una capacità totale di produzione di oltre 200 GWh, prevediamo di costruire otto gigafactory in tutto il mondo, quattro saranno in Europa