iPhone 13 Pro: un video conferma, è compatibile con il MagSafe Duo Charger

Recentemente sono emersi alcuni problem in rete per quel che concerne la compatibilità degli iPhone 13 Pro con un dispositivo MagSafe. Parliamo del Duo Charger, il quale come confermato non è particolarmente adatto per la custodia degli iPhone 13 Pro, i quali infatti non si adattano perfettamente alle dimensioni del dispositivo per la ricarica, com’è facile notare. Tuttavia, nonostante non ci si trovi in una situazione particolarmente agevole, come confermato il dispositivo riesce comunque a fornire energia wireless.

Un video di MKBHD, che potete vedere nel Tweet qui di seguito, mostra come utilizzare il MagSafe Duo Charger porti a creare un leggero sopraelevamento per via della camera degli iPhone 13 Pro leggermente più grande. Per fortuna, come si evince dal filmato stesso, il processo di ricarica viene effettuato normalmente, e quindi gli utenti non devono preoccuparsi particolarmente nel caso in cui si trovino a possedere l’accoppiata dei due device in questione.

iPhone 13 Pro vs Magsafe duo charger (they'll probably need to make a new one) pic.twitter.com/fYF59AZvgu — Marques Brownlee (@MKBHD) September 23, 2021

Le segnalazioni sono nate dal fatto che Apple ha confermato che il MagSafe Duo Charger è compatibile con tutti i modelli della serie iPhone 13, e di conseguenza chi ha notato il leggero distacco che la camera dei device crea si è preoccupato di un eventuale errore commesso da parte del colosso di Cupertino.

Pare tuttavia che Apple abbia ingegnato bene la cosa, e anche se potrebbe non trattarsi del dispositivo più indicato per la ricarica wireless nel caso in cui si possegga un iPhone 13 Pro, il risultato resta comunque soddisfacente. Avete già avuto modo di leggere il nostro approfondimento relativo ai problemi di scorte legati ai modelli Pro e Pro Max? Alcune date di consegna sono infatti già slittate, anche per via degli ottimi risultati ottenuti attraverso i preorder, per saperne di più vi invitiamo ad accedere all’articolo usando il seguente link.