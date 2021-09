È il più grande fanboy di Elon Musk e possiede oltre 4 miliardi di dollari in azioni Tesla

Il terzo più grande azionista individuale di Tesla è anche un enorme fanboy di Elon Musk. Si chiama Koguan Leo e, nonostante il suo enorme patrimonio, fino ad oggi ha preferito rimanere nell’ombra. Di recente ha aperto un account Twitter dove commenta frequentemente i nuovi annunci di Tesla, spesso discutendo con altri utenti.

Dopo essersi laureato alla Columbia University di New York ha fondato un’azienda chiamata SHI International Corp, con la quale ha fatto una fortuna.

Il suo nome è diventato noto proprio grazie ad uno scambio su Twitter, dove si è auto-definito il terzo più grande azionista individuale di Tesla, superando perfino le quote di ARK Invest e Baron Capital. Possiede oltre 6 milioni di azioni – accumulate un po’ alla volta, spiega -, per oltre 4,6 miliardi di dollari.

Koguan è anche noto per essere l’acquirente di una enorme villa a Singapore precedentemente di proprietà di James Dyson. L’ha pagata oltre 54 milioni di dollari. Ironico, contando che proprio a Singapore Dyson sperava di costruire un SUV di lusso in grado di competere con la Tesla Model X. Il costosissimo progetto è fallito miseramente.

Koguan non intende fermarsi è ha già detto di voler acquistare un altro milione di azioni Tesla entro l’inizio del prossimo anno. Probabilmente grazie ad un recente disimpegno di Ark Invest, che nel tentativo di diversificare il suo portfolio ha iniziato a vendere molte delle sue quote in Tesla.