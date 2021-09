Disney+ presenta Hallowstream 2021: tutti i titoli “horror” disponibili

Disney+ sta preparando anche per il 2021 una programmazione spettrale per Hallowstream, con nuovi emozionanti titoli originali e amati classici di Halloween. A partire da oggi, venerdì 24 settembre, gli abbonati potranno godersi tutti i loro episodi e film preferiti a tema nella nuova collezione di Halloween, disponibile sulla piattaforma streaming. Per l’occasione, su Disney+ debutteranno anche tre titoli originali: LEGO Star Wars: racconti spaventosi, Muppets Haunted Mansion: La casa stregata e Just Beyond.

Ecco la descrizione dei nuovi Disney+ Original che debutteranno questo ottobre per Hallowstream 2021:

Disponibile dal 1° ottobre, LEGO Star Wars: racconti spaventosi è una celebrazione a tema del lato oscuro della galassia di Star Wars che arriva giusto in tempo per Halloween. Dopo gli eventi di L’Ascesa di Skywalker, Poe e BB-8 devono affrontare un atterraggio di emergenza sul pianeta vulcanico Mustafar dove incontrano l’avido e subdolo Graballa The Hutt che ha comprato il castello di Darth Vader e lo sta trasformando nel primo hotel di lusso, all-inclusive, della galassia ispirato ai Sith. Mentre aspettano che il loro X-Wing venga riparato, Poe, BB-8, Graballa e Dean (un ragazzo audace e coraggioso che lavora come meccanico di Graballa) si avventurano nelle profondità del misterioso castello con il fedele servitore di Vader, Vaneé. Lungo la strada, Vaneé condivide con loro tre raccapriccianti storie legate ad antichi artefatti e cattivi per antonomasia, appartenenti a tutte le epoche di Star Wars. Mentre Vaneé racconta le sue storie e trascina i protagonisti nei più oscuri meandri del castello, emerge un piano molto sinistro. Con l’aiuto di Dean, Poe e BB-8 dovranno affrontare le loro paure, fermare l’ascesa di un antico male e fuggire per tornare dai loro amici. È disponibile una nuova immagine di LEGO Star Wars: racconti spaventosi.

Il primo speciale di Halloween dei Muppet, Muppets Haunted Mansion: La casa stregata, arriverà su Disney+ venerdì 8 ottobre. Questo nuovissimo show vedrà la presenza del cast stellare dei Muppet, la partecipazione di alcune celebrità, musica inedita e un divertimento spaventoso per le famiglie. Muppets Haunted Mansion: La casa stregata si svolge durante la festa di Halloween, quando Gonzo viene sfidato a trascorrere una notte che metterà alla prova il suo coraggio nel posto più spaventoso e divertente della Terra…la Haunted Mansion.

Tutti gli otto episodi della serie antologica soprannaturale Just Beyond saranno disponibili da mercoledì 13 ottobre come parte della celebrazione Disney+, Hallowstream. Ispirata ai racconti di R.L. Stine, la serie narra le storie sorprendenti e suggestive di una realtà che va appena oltre quella che conosciamo. Ogni episodio introduce agli spettatori un nuovo cast di personaggi che devono intraprendere un sorprendente viaggio alla scoperta di se stessi in un mondo soprannaturale fatto di streghe, alieni, fantasmi e universi paralleli.

I festeggiamenti sono partiti in anticipo, mercoledì 8 settembre, con l’episodio della serie animata Marvel Studios What If…?, dal titolo “E se… Zombie?!”, disponibile su Disney+. In questo sconvolgente episodio, i Vendicatori vengono infettati da una piaga zombie e gli eroi sopravvissuti devono cercare una cura.

Collezione di Halloween 2021 con i contenuti spaventosi preferiti dai fan

Oltre ai contenuti originali Disney+ in anteprima a ottobre, la collezione di Halloween 2021 sarà caratterizzata da una serie di film memorabili e da episodi a tema delle serie preferite dai fan. Gli abbonati potranno celebrare a casa la famosa festa spettrale con film classici come Hocus Pocus, Nightmare Before Christmas, La casa dei fantasmi, Halloweentown – Streghe si nasce, Twitches – Gemelle streghelle e molti altri.

Di seguito un elenco completo dei contenuti inclusi nella collezione di Halloween di quest’anno, disponibile per tutti gli abbonati Disney+ da oggi, venerdì 24 settembre:

Film e Serie

LEGO Star Wars: racconti spaventosi — In streaming da venerdì 1° ottobre

Muppets Haunted Mansion: La casa stregata — In streaming da venerdì 8 ottobre

Just Beyond — Tutti gli episodi in streaming da mercoledì 13 ottobre

La moglie di Boogedy

Non guardare sotto il letto

Edward mani di forbice

Frankenweenie (2012)

Gargoyles

Girl vs. Monster

Gravity Falls

Halloweentown – Streghe si nasce

Halloweentown High – Libri e magia

Halloweentown II – La vendetta di Kalabar

Hocus Pocus

Mia sorella è invisibile

Maleficent

Maleficent Signora del Male

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali

I Cavalieri di Castelcorvo

Invito a cena con vampiro

Il fantasma del Megaplex

Ritorno ad Halloweentown

Supercuccioli – Un’avventura da paura

Le avventure di Ichabod and Mr. Toad

I fantasmi di Buxley Hall

La casa dei fantasmi

Attenzione: fantasmi in transito

Nightmare Before Christmas

Twitches – Gemelle streghelle

Gemelle streghelle 2

Vampirina

Wizards of Waverly Place

Wizards of Waverly Place: The Movie

Z-O-M-B-I-E-S

Z-O-M-B-I-E-S 2

Cortometraggi e speciali

Frankenweenie (1984)

Gli scacciafantasmi

Cricchetto e la luce fantasma

La leggenda di Mor’du

Toy Story of Terror!

La notte di Halloween

Vampirina ragazze spiritelle super rock

Episodi a tema

WandaVision – “Halloween spaventacolare!”

What If…? – “E se… Zombie?!”

The Muppet Show – “Ospite: Vincent Price”

I segreti delle attrazioni Disney – “Haunted Mansion”

Il meraviglioso mondo di Topolino – “Fantasmi Domestici”

Il meraviglioso mondo di Topolino – “C’era una volta una mela”

Oggetti di scena – “The Nightmare Before Christmas”

Terra chiama Ned – “La note del Ned vivente”

L’incredibile Dr Pol – “Halloween in clinica”

Gli episodi di Halloween delle serie Disney Channel

Accademia nuovi talenti – “Fattoria dei mutanti”

I Greens in città – “Luna di sangue”

Ducktales – “Avventure nel sottosuolo”

Girl Meets World – “Riley e il mondo…del terrore”

Good Luck Charlie – “Dolcetto o scherzetto?”

Gravity Falls – “Summerween”

Hannah Montana – “La perfida Luann”

Jessie – “La notte di Halloween”

K.C. Agente segreto – “La sera di Halloween”

Kim Possible – “31 Ottobre”

Lab Rats – “La notte del virus vivente”

Liv e Maddie – “Dolcetto o scherzetto”

Lizzie McGuire – “Dolcetto o scherzetto?”

Topolino (Corti) – “Uno scheletro per amico”

Phineas e Ferb – “Terrificante Trilogia del Terrore (Prima e Seconda parte)”

A casa di Raven – “Scherzi di Halloween”

Marco e Star contro le forze del male – “Il famelico Larry / Lampo di ragno con cilindro”

Le avventure di Rapunzel – “L’ira di Violetta la violenta”

Raven – “Mucche per una notte”

La famiglia Proud – “Un’eroina per Halloween”

Zack e Cody al Grand Hotel – “Il fantasma della 613”

Zack e Cody sul ponte di comando – “ Gertie Delle Galapagos”

I maghi di Waverly – “Halloween”

Gli episodi di Halloweeen delle serie Disney Junior

Dott.ssa Peluche – “Buon Halloween! / La cura del Sole”

Dott.ssa Peluche – “Hallie Halloween / Liberiamo Gustavo!”

Dott.ssa Peluche – “Specchio specchio del mio pinguino / Giochiamo a nascondino”

Riccioli d’oro e orsetto – “Qual è il gatto stregato? / Problemi di Halloween”

Henry Mostriciattoli – “La mischia di Halloween / I mostri scout”

Henry Mostriciattoli – “La luna di Mostroween”

Imagination Movers – “Un problema mostruoso”

Imagination Movers – “Halloween infestato”

Jake e I pirati dell’isola che non c’è – “Fuga dall’Isola dei Fantasmi / L’Isola del Dottor Ingranaggio”

Jake e I pirati dell’isola che non c’è – “La notte della zucca dorata / Dolcetto o Tesoretto”

Jake e I pirati dell’isola che non c’è – “Un trio di fantasmi burloni / Lo scompiglio magico”

Jake e I pirati dell’isola che non c’è – “La storia del fantasma pirata / La regina Izzy-Bella”

Jake e I pirati dell’isola che non c’è – “Dolcetto, Scherzetto e Tesoro! / La Stagione della Strega del Mare”

Topolino e gli amici del rally – “Villa Pippo / Una notte di mistero”

Topolino e gli amici del rally – “Il bolide fantasma / Il galà spettrale di Pietro”

La casa di Topolino – “ Topolino e il Musical Mostruoso Parte 1 e 2”

La casa di Topolino – “Lo scherzetto di Topolino”

Muppet Babies – “Felice Hallowocka / La storia batti-denti dei pancake spettrali”

Puppy Dog Pals – “In missione al campo di zucche / Il Fantasma Ululante di Halloween”

Sofia la principessa – “Il giorno del calderone”

Sofia la principessa – “Il galà fantasma”

Sofia la principessa – “La principessa farfalla”

The Lion Guard – “Chi ha paura dello Zimwi?”

Vampirina – “Hauntleyween / Frankenfiore”