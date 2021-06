Nightmare Before Christmas: Disney pensava che i bambini lo avrebbero odiato

Danny Elfman ha approfittato del periodo della pandemia per realizzare un nuovo album che lo ha riportato ad i suoni del rock, e, durante un’intervista a Variety, ha voluto parlare dei suoi progetti passati, come ad esempio Nightmare Before Christmas, che, secondo le sue parole, inizialmente la Disney pensava non sarebbe piaciuto ai bambini.

Ecco le parole di Danny Elfman su Nightmare Before Christmas:

Quando il film è uscito nessuno sapeva bene cosa fosse, e la Disney non aveva idea di come promuoverlo, pensava che i bambini lo avrebbero odiato. Ma questo tipo di idee è scomparsa presto. Il fatto che Nightmare Before Christmas stia vivendo una sua seconda vita è proprio una benedizione, una cosa che non capita spesso. Il Mago di Oz, Rocky, The Rocky Horror Picture Show sono tra i pochi film che possono aver avuto un impatto del genere.

Quando è uscito il film per i primi due giorni ad ogni intervista si chiedeva se non si trattasse di una cosa troppo spaventoso per i bambini, e questo anche perché la Disney non sapeva come trattarlo. Il fatto che, invece, i più piccoli lo abbiano adorato e che cantino tutt’ora brani come This is Halloween credo sia una benedizione.