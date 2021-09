Steam Deck è nelle mani degli sviluppatori, i feedback sono positivi

Steam Deck uscirà entro la fine di quest’anno, e anche se Valve ha parlato della sua console solamente poco tempo a dietro, questa si è già attrezzata per permettere al maggior numero possibile di sviluppatori di ottimizzare i propri titoli per il suo nuovo gioiellino. La piattaforma infatti ha l’obiettivo di far girare tutto (o quasi) il catalogo di giochi presenti su Steam, e per fortuna sembra che l’obiettivo sia piuttosto plausibile, stando ai primi pareri degli sviluppatori.

Come emerso sulla piattaforma di Twitter grazie ai commenti di coloro che hanno ricevuto la console in anteprima, pare che per il momento non ci siano problemi, e che anzi il dispositivo si stia rivelando addirittura più versatile di quanto si potesse immaginare.

Fra chi ha deciso di farci girare delle opere non ancora uscite, e chi ha collegato alcuni controller improbabili per testarne le funzionalità, il feedback è positivo. Pare che il nuovo progetto di Valve avrò davvero modo di fornire per certi versi la libertà dei computer per quel che concerne le possibilità con cui giocare e le performance, come ha spiegato lo sviluppatore Mike Rose nel Tweet presente qui di seguito.

Any games that are currently mouse + keyboard only, we need to add controller support to make them work. But the touch screen works, so they can still be played!

Here's Yes, Your Grace — again, runs flawlessly pic.twitter.com/NOgtQ3QHES

— Mike Rose (@RaveofRavendale) September 21, 2021