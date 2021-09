iPhone: nuovo record, vendute 2 miliardi di unità totali

Come confermato da un report, Apple ha tracciato un nuovo record piuttosto importante, in quanto è riuscita a vendere un totale di 2 miliardi di iPhone.

A luglio del 2016, come ricordano le pagine di PhoneArena, Apple è riuscita a vendere il suo miliardesimo iPhone, un traguardo davvero spettacolare, che però non ha certamente fermato gli sforzi dell’azienda nel crescere esponenzialmente con gli anni. Come svela un report di Horace Deidu di Asymco, apparso sulle pagine di 9to5Mac, il colosso di Cupertino ha raggiunto un traguardo altrettanto importante, in quanto ha raggiunto la quota di 2 miliardi di vendite per quel che concerne i suoi telefoni.

Quando la compagnia ci ha lasciato con il suo ultimo traguardo, il dispositivo che aveva permesso il raggiungimento di 1 miliardo di unità vendute faceva parte della serie di iPhone 6s, e ci troviamo attualmente a diverse generazioni di telefoni di distanza, con moltissime funzionalità che sono arrivare in seguito. Non mancano anche sempre più possibilità per gli utenti che decidono di acquistare un nuovo smartphone targato Apple.

Basti pensare che ormai lo standard dei 4 dispositivi per ogni generazione sembra consolidato da parte del colosso di Cupertino, anche se stando a diversi report non sentiremo più parlare dei mini già a partire dal prossimo anno.

Un miliardo di utenti sono attualmente attivi, e questi formano il 26% del mercato globale, con la cifra in questione che raggiunge quasi il 60% in America e il 50% nel Regno Unito. La crescita è quindi particolarmente avviata anche a distanza di tanti anni, e le percentuali in questione fanno riflettere in particolar modo per quel che riguarda gli obiettivi che Apple è riuscita a raggiungere.

Staremo a vedere quali saranno i traguardi raggiunti con i nuovi iPhone 13, che per il momento sono riusciti a garantire ad Apple già diverse interessanti soddisfazione, specialmente per quel che concerne i modelli Pro, come abbiamo approfondito all’interno del nostro articolo dedicato, lo trovate qui.