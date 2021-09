“Jeff Bezos e Richard Branson bruciano miliardi per andare nello Spazio, i poveri soffrono la fame”

22—Set—2021 / 11:51 AM

Parlando del problema della disuguaglianza, il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, ha usato parole particolarmente aspre contro la corsa verso il turismo spaziale dei miliardari Jeff Bezos e Richard Branson, rispettivamente fondatori e AD di Blue Origin e Virgin Galactic.

I genitori di tutto il mondo vedono un futuro per i loro figli ancora più deprimente dell’attuale presente. I miliardari si dedicano a viaggi di piacere verso lo Spazio mentre milioni di persone soffrono la fame sulla Terra

ha detto, riferendosi ai primi voli suborbitali della Virgin Galactic e di Blue Origin. Lo scorso luglio Virgin ha completato con successo il primo volo con passeggeri, tra cui lo stesso Richard Branson, del suo Spaceflight Unity 22, uno spazioplano pilotato manualmente in grado di raggiungere un’altitudine di poco inferiore ai 100Km dal livello del mare. Pochi giorni dopo Blue Origin ha portato ad un altitudine leggermente superiore il suo New Shepard, un razzo completamente riutilizzabile e automatico. A bordo c’erano Jeff Bezos, suo fratello Mark, e altri due ospiti. Entrambe le aziende vogliono creare una nuova industria del turismo spaziale, offrendo la stessa esperienza vissuta dai loro fondatori a chiunque sia disposto a pagare il prezzo del viaggio, stimato in diverse centinaia di migliaia di dollari.

Ancora più recentemente, SpaceX ha portato nello Spazio – ad un’altitudine superiore a quella della Stazione Spaziale Internazionale – quattro civili, che hanno viaggiato in orbita attorno alla Terra per tre giorni a bordo della navicella Crew Dragon, la stessa usata dagli astronauti della NASA e dell’ESA.

Storicamente, gli investimenti nell’industria aerospaziale sono sempre stati attaccati duramente – spesso con argomentazioni populiste – con l’accusa di distogliere risorse preziose che potrebbero venire utilizzate per combattere la povertà nel mondo. Le stesse argomentazioni vennero usate anche per contestare il programma Apollo, fortunatamente all’epoca rimasero inascoltate.

Né Blue Origin né Virgin Galactic hanno risposto alle dichiarazioni del Segretario Generale Guterres. Jeff Bezos recentemente ha potenziato le operazioni filantropiche del suo Earth Fund donando oltre 1 miliardo di dollari per la preservazione delle specie animali a rischio, la fondazione ha un budget di 10 miliardi prevalentemente investito in iniziative per contrastare il cambiamento climatico.