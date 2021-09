SpaceX Inspiration4: questa notte 4 turisti partiranno per lo Spazio

Questa notte SpaceX manderà nello Spazio quattro cittadini americani. Rimarranno in viaggio per tre giorni, ad un'altitudine superiore a quella dell'ISS.

Questa notte SpaceX farà la storia del turismo spaziale: la missione Inspiration4 manderà quattro americani nello Spazio, ad un’altitudine superiore a quella della Stazione Spaziale Internazionale. Viaggeranno attorno alla Terra per tre giorni, partendo a bordo del razzo Falcon 9.

Sarà una missione molto diversa da quelle dello scorso luglio, quando Virgin Galactic e Blue Origin hanno mandato alcuni turisti ai confini dell’atmosfera terrestre, per una toccata e fuga a meno di 100Km dal livello del mare. Un’esperienza unica e adrenalinica che i due fondatori delle rispettive compagnie – Richard Branson e Jeff Bezos – si sono auto-regalati, ma comunque ben distante dalle crociere spaziali immaginate dal cinema e dalla letteratura.

Il viaggio di Inspiration 4 non durerà pochi minuti, ma ben tre giorni. Inoltre l’equipaggio della missione potrà godere di una vista panoramica meravigliosa sul globo terrestre.

In totale, l’equipaggio della missione include quattro turisti. Sono Jared Isaacman, imprenditore 38enne che ha finanziato il viaggio per una cifra non ancora nota al pubblico, e tre suoi invitati: Hayley Arceneaux, Chris Sembroski e Sian Proctor.

Il Falcon 9 partirà verso le 2:00 AM di giovedì 16 settembre dalla Kennedy Space Center della Nasa. A circa 80 Km da terra, il primo stadio del razzo si separerà per atterrare in autonomia e venire riutilizzato in futuro. I quattro turisti spaziali viaggeranno a bordo della capsula Crew Dragon, la stessa usata per trasportare gli astronauti all’interno della Stazione spaziale internazionale.