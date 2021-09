Google Meet: arriva la regolazione automatica della luminosità

Google ha da poco migliorato il suo servizio principale di conferenze con una novità che potrà risultare particolarmente gradita, la quale seppur inaspettata e comunque non rivoluzionaria potrebbe essere in grado di risolvere un problema piuttosto comune fra le classiche chiamate. Parliamo ovviamente della piattaforma di Google Meet, che il colosso sta continuando a supportare con diverse novità, e che proprio recentemente – come riportato da 9to5Google – ha ricevuto un update che migliora automaticamente la luminosità delle webcam nel corso delle chiamate.

Ulteriori update si sono occupati di obiettivi simili, cercando di migliorare la qualità delle conferenze e permettendo agli utenti di sbarazzarsi di problemi come l’eco, anche se una novità simile a questa non era ancora giunta sul servizio dell’azienda. Grazie al fix in questione, i clienti che sfruttano la piattaforma web vedranno le proprie webcam e quelle dei loro illuminarsi o diventare più scure in base alla luce presente in maniera automatica. Non si parla solo delle solite situazioni di buio date da una cattiva illuminazione, ma anche dell’eccessiva presenza di luce che può creare disturbi nel corso delle riunioni.

C’è da specificare che al fine di sfruttare la feature è necessario avere almeno la versione 90 di Chrome o Microsoft Edge su PC, e anche assicurarsi di aver attivato l’accelerazione hardware. I requisiti parlano della necessità di sfruttare un device che abbia almeno 2 core per quel che concerne il processore, come anche l’hyper-threading. Stando a quanto spiegato, per via dei problemi di lag la funzionalità potrebbe essere da disattivare, almeno per coloro che non hanno una macchina particolarmente performante.

La novità è già disponibile, e nel corso delle settimane arriverà quindi per tutti gli utenti, visto che aggiornamenti simili a questo possono richiedere qualche giorno prima di diventare su ogni piattaforma su cui risulta possibile sfruttare le nuove potenzialità di Google Meet.