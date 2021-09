Android Auto aggiorna l’interfaccia per i veicoli con la guida sulla destra

Google ha rilasciato un update per Android Auto particolarmente utile per alcuni tipi di veicoli, anche se non si tratta di una novità che molti avranno modo di utilizzare in Italia. Si parla nello specifico di tutte le auto in cui il posto del guidatore è allocato sulla destra, e non sulla sinistra come siamo abituati a vedere. In situazioni del genere, ovviamente, riuscire a gestire i vari controlli dell’applicazione potrebbe risultare alquanto complesso, ed è per questo che l’azienda ha deciso di lavorare al fine di risolvere la situazione.

Grazie all’update in questione, le informazioni vengono visualizzate più vicine al guidatore, il che rende quindi l’utilizzo del programma decisamente più semplice. C’è da specificare che il nuovo orientamento dell’applicazione riguarda però tutti, visto che le informazioni sono state ottimizzate anche per i classici veicoli con la guida a sinistra italiani, e di conseguenza il nuovo update potrà comunque risultare particolarmente comodo per gli ogni utente.

Stando a quanto spiegato da Google, e riportato sulle pagine di Engadget, gli utenti non dovranno fare molto al fine di comunicare al software la posizione in cui si trova il posto del guidatore nel proprio veicolo, visto che il nuovo sistema riuscirà a riconoscere automaticamente i mezzi che si guidano da destra. Resta comunque possibile tornare al look che abbiamo visto fino a oggi, il che rende quindi la feature inserita con il nuovo update del tutto opzionale, anche se comunque preferibile da molti.

Ovviamente, non c’è da dimenticare il fatto che utilizzare sistemi del genere alla guida può risultare pericoloso, e anche se ricevere le indicazioni in tempo reale – specialmente con il giusto orientamento dell’interfaccia – può risultare comodo, resta comunque necessario seguire le classiche procedure per evitare distrazioni al volante.