Batwoman 3: il trailer della terza stagione rivela l’arrivo del Cappellaio Matto

Nel trailer di Batwoman 3 è stato mostrato il Cappellaio Matto, rivelando un nuovo villain per la terza stagione della serie di The CW.

Dopo il teaser trailer pubblicato solo alcuni giorni fa, da poco è stato condiviso il trailer di Batwoman 3, la terza stagione della serie TV di The CW con protagonista Javicia Leslie nei panni della supereroina, e l’aspetto più interessante del filmato è la presenza del Cappellaio Matto.

Ecco il trailer di Batwoman 3.

Sicuramente intriga la presenza di un villain di Batman così suggestivo.

Jervis Tetch, detto anche il Cappellaio Matto è apparso nei fumetti di Batman per la prima volta sul numero 49 della serie regolare. Era il 1948. Il richiamo al personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie è chiaro. L’originalità di questa figura però consiste nel fatto che la psicosi di Tetch si adatta perfettamente all’ambiente criminoso di Gotham City, piuttosto che a Wonderland. Si tratta di un character già apparso nella serie TV con Adam West protagonista ed in Gotham.

Ci saranno diversi nuovi ingressi nel cast di Batwoman 3, tra cui possiamo menzionare Jada Jet (Robin Givens), Marquis Jet (Nick Creegan), Renee Montoya (Victoria Cartagena), e Pamela Isley/Poison Ivy (Bridget Regan).

Per tutti gli appassionati dell’Arrowverse e delle serie DC Comics in onda su The CW bisognerà attendere il 13 ottobre per vedere i primi episodi di Batwoman 3. In Italia la serie è disponibile su Infinity.