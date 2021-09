Batwoman 3: il teaser trailer della terza stagione della serie TV di The CW

Arriverà a metà ottobre Batwoman 3, ma, nel frattempo, The CW ha diffuso un teaser trailer che anticipa alcuni dei contenuti che vedremo negli episodi della terza stagione. Chiaramente Javicia Leslie tornerà a vestire i panni della protagonista.

Ecco il teaser trailer di Batwoman 3.

Nel filmato vediamo il personaggio di Alice (interpretato da Rachel Skarsten) che proverà ad aiutare il Bat-team anche dalla prigione. Javicia Leslie, parlando della terza stagione di Batwoman, ha dichiarato:

Sarà incredibilmente epica. In qualche modo ci saranno un sacco di villain epici di Batman, con le loro armi disseminate nel fiume di Gotham, e con gli abitanti della città che saranno influenzati dalla loro presenza, tanto da diventare a loro volta dei supervillain. Sarà una cosa divertentissima.

Ci saranno diversi nuovi ingressi nel cast di Batwoman 3, tra cui possiamo menzionare Jada Jet (Robin Givens), Marquis Jet (Nick Creegan), Renee Montoya (Victoria Cartagena), e Pamela Isley/Poison Ivy (Bridget Regan).

Per tutti gli appassionati dell’Arrowverse e delle serie DC Comics in onda su The CW bisognerà attendere il 13 ottobre per vedere i primi episodi di Batwoman 3. In Italia la serie è disponibile su Infinity.

