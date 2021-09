The Challenge: sarà la Russia a girare il primo film nello Spazio, battuto Tom Cruise

La Russia ha battuto sul tempo Tom Cruise e sarà la prima nazione a girare il primo film nello Spazio, il cui titolo sarà The Challenge. Proprio come accadde oltre sessant’anni fa quando i russi batterono gli americani orbitando per primi intorno alla Terra, anche adesso si sono presi il primato di prima nazione a realizzare un film nello Spazio.

The Challenge racconterà la storia di un dottore inviato sulla Stazione spaziale internazionale per salvare la vita di un astronauta. Sembra che già il mese prossimo la produzione inizierà a muoversi per la missione con lo scopo di realizzare le riprese.

Il progetto vedrà collaborare l’agenzia spaziale russa Roscosmos, Channel One, e lo studio Yellow, Black and White. A dirigere The Challenge ci sarà Klim Shipenko, che ha già realizzato la commedia Cholop, diventata il film russo che ha incassato di più in tutti i tempi. Protagonista del lungometraggio sarà Yulia Peresild, attrice che è stata selezionata dopo un accurato casting fatto durante la scorsa primavera.

La missione per iniziare a girare il film partirà il 5 ottobre. Tutto ciò avviene un anno dopo che la NASA ha annunciato una collaborazione con Elon Musk e la sua SpaceX, e con Tom Cruise per girare un film realizzato all’interno della Stazione Spaziale Internazionale. Il budget del lungometraggio sarà di 200 milioni di dollari.