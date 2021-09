iPad mini 6: slittano le date di consegna previste

Purtroppo, come riportato, i consumatori che ordineranno un iPad mini 6 da oggi potrebbero vedere grossi slittamenti per le date di consegna previste.

Era già successo purtroppo per gli iPhone 13, e il fenomeno delle date di spedizione previste rinviate sta continuando ad affliggere i prodotti Apple presentati nel corso dello scorso evento. In seguito all’apertura dei preordini, sono infatti moltissimi i consumatori che hanno deciso di procedere all’acquisto dei device del colosso di Cupertino il prima possibile al fine di non rischiare di non poterne ottenerne uno al day one, e questo ha portato le date a slittare di qualche settimane.

Parliamo questa volta degli iPad mini 6, i quali non sono più confermati per il debutto nella giornata del 24 settembre, almeno per quel che riguarda coloro che non si sono assicurati di accaparrarsene uno in seguito all’apertura dei preordini, e hanno deciso di aspettare qualche giorno. Nello specifico, parliamo anche in questo caso di diverse settimane di rinvio, visto che le date consegna di previste nell’Apple Store Online puntano alla seconda metà di ottobre.

Come confermato però da 9to5Mac, alcuni sono arrivati a fornire una data di consegna prevista che va dal 19 ottobre al 2 novembre. Ovviamente il tutto cambia in base ai modelli scelti, fra colorazioni e dimensioni che possono cambiare il risultato, ma c’è da dire che purtroppo pare che Apple non sia neanche in questo caso riuscita a gestire l’enorme mole di richiesta per i dispositivi arrivata dagli utenti.

Vi abbiamo parlato all’interno del nostro approfondimento dello stesso processo avvenuto proprio per gli iPhone 13 Pro e Pro Max, potete accedervi consultando semplicemente questo link. Speriamo ovviamente che la situazione non peggiori nel corso delle prossime settimane, e che l’azienda riesca ad avere sufficienti device e mezzi logistici al fine di gestire tutte le spedizioni con successo, rispettando le date previste indicate a ognuno dei clienti in fase di acquisto.