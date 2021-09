Nightmare Alley: primo trailer dal nuovo, misterioso film di Guillermo del Toro

Finalmente disponibile il teaser trailer di Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo del Toro in arrivo questo inverno (dicembre per gli States e gennaio per l’Italia, in teoria).

il film sarà ricco di tensione, ma scevro degli elementi sovrannaturali solitamente tanto cari al regista: si tratta di un nuovo adattamento del romanzo inedito del 1946, arrivato al cinema già nel 1947 grazie a 20th Century Fox con il titolo La Fiera delle Illusioni.

Protagonisti sono Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Mark Povinelli, David Strathairn e Ron Perlman.

Questa la sinossi ufficiale:

Un ambizioso giostraio (Bradley Cooper) con il talento di saper manipolare le persone con poche parole ben scelte fa amicizia con una psichiatra ancor più pericolosa di lui.

