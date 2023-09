Star Wars: Guillermo del Toro dichiara che avrebbe dovuto dirigere un film della saga

Guillermo del Toro ha confermato su Twitter che avrebbe dovuto dirigere un film su Star Wars. Si tratta di un progetto che era stato concepito quattro anni fa, con la sceneggiatura di David S. Goyer.

Lo stesso David S. Goyer ha parlato di recente di ciò che avrebbe dovuto far parte di quel progetto su Star Wars con Guillermo del Toro alla regia.

Ho scritto un film ‘Star Wars’ non prodotto che Guillermo del Toro avrebbe dovuto dirigere. Questo è successo circa quattro anni fa – ha detto Goyer – All’epoca alla Lucasfilm succedevano molte cose dietro le quinte. Per me si tratta di una sceneggiatura fantastica. E ci sono molti interessanti art work che sono stati prodotti per quel progetto.