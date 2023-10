Star Wars: Guillermo del Toro avrebbe dovuto dirigere un film su Jabba The Hutt

Dopo aver parlato della cancellazione del progetto su Star Wars che avrebbe dovuto dirigere, Guillermo del Toro ha parlato del film mancato, si tratta di un lungometraggio su Jabba The Hutt.

Ecco le sue parole:

Dovevamo lavorare al film The rise and fall of Jabba the Hutt, quindi ero super felice. Stavamo facendo un sacco di cose, ma non era una mia proprietà, non sono soldi miei, e si trattava perciò di una tra trenta sceneggiature che poi non hanno proseguito il percorso. A volte sono amareggiato, a volte no. Parlo sempre con la mia squadra e dico loro:”Abbiamo fatto pratica”. Abbiamo progettato un mondo fantastico. Abbiamo progettato cose fantastiche. Abbiamo imparato.