Lightyear: il trailer dello spin-off di Toy Story è in uscita a novembre

17—Set—2021 / 8:51 AM

Qualche tempo fa la Pixar ha tirato fuori una notizia davvero intrigante, ovvero lo sviluppo di uno spin-off di Toy Story intitolato Lightyear, incentrato sulla storia del personaggio che ha ispirato il giocattolo di Buzz Lightyear, e da poco è stato rivelato che il trailer del lungometraggio uscirà a novembre.

La notizia arriva attraverso l’account Twitter di Daniel Gonzalez, un animatore Pixar che ha successivamente cancellato il tweet, ma lo ha fatto troppo tardi, considerando che lo screenshot era ormai già stato fatto. Gonzalez ha rivelato che il trailer di Lightyear uscirà a novembre, e accompagnerà l’arrivo al cinema del film Encanto.

Encanto sarà il primo film Disney che uscirà esclusivamente nelle sale cinematografiche, una buona ragione per affiancargli il trailer di un lungometraggio Pixar molto atteso come Lightyear. Non si conosce molto sul progetto, ma Pete Docter della Pixar ha dichiarato:

Quando abbiamo creato il primo Toy Story il personaggio di Buzz Lightyear è stato realizzato sulla base del fatto che fosse ispirato al character di un film. E dopo tanti anni abbiamo deciso di fare quel film.

A dare la voce al personaggio principale sarà Chris Evans. A Buzz è stato dedicata anche una serie animata spin-off intitolata Buzz Lightyear of Star Command, composta da 65 episodi.