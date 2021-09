Jigsaw: Netflix annuncia una serie TV con Giancarlo Esposito

Netflix ha annunciato una serie TV intitolata Jigsaw che avrà come protagonista Giancarlo Esposito, non si tratta per di una storia collegata con Saw l’Enigmista bensì sul più grande furto mai tentato. Si tratta di una storia vera basata sulla scomparsa di 70 miliardi di dollari di obbligazioni scomparsi da Manhattan durante l’uragano Sandy. Jose Padiha dirigerà i primi due episodi.

La serie Jigsaw avrà Giancarlo Esposito che interpreterà il ladro esperto Leo Pap. Al suo fianco ci saranno Paz Vega, Rufus Sewell, e Jai Courtney. Lo showrunner è Eric Garcia. I produttori del progetto saranno Ridley Scott, David W. Zucker, Jordan Sheehan, Fred Berger, Brian Kavanaugh-Jones, Justin Levy e Russell Fine.

Ecco la descrizione dei vari personaggi: il Leo Pap di Giancarlo Esposito è un ladro molto abile, che nonostante abbia avuto la possibilità di tirarsi fuori dalla vita criminale in qualche modo ci è sempre rimasto dentro; Paz Vega sarà Ava Mercer, un avvocato che fa di tutto per proteggere le persone a lei vicine; Rufus Sewell farà Roger Salas, un ex ladro che è diventato un esperto della sicurezza; Tati Gabrielle è Hannah Kim, un personaggio camaleontico che si muove tra finanza e crimine; Jai Courtney farà Bob Goodwin, uno scassinatore molto pericoloso.

E poi ancora ci sarà Peter Mark Kendall nei panni di Stan Loomis, Rosaline Elbay che farà Judy Goodwin e Niousha Noor come Nazan Abassi.