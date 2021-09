iPhone 14: un dispositivo non supererà i 60 Hz di refresh rate?

La serie degli iPhone 13 non è ancora arrivata sugli scaffali, ma si parla già dei prossimi piani del colosso di Cupertino per quel che concerne i suoi ottimi dispositivi. Non abbiamo a che fare con le altre serie di articoli che vengono trattate questa volta, come ad esempio i pad e le cuffie prodotte dalla compagnia, ma proprio con i successori degli iPhone 13, smartphone che a rigor di logica e seguendo la tradizione dell’azienda dovrebbero prendere il nome di iPhone 14.

Nonostante questi sarebbero pensati per essere rilasciati solamente il prossimo anno, tendenzialmente sul finire di questo, un report ha già parlato di quello che possiamo aspettarci dai device in questione. Le informazioni arrivano da The Elec, sito coreano che in passato è riuscito a colpire a segno con diversi leak piuttosto importanti, e che questa volta si è espresso in merito alle potenzialità degli iPhone 14, prendendo principalmente in considerazione gli schermi che questi offriranno.

Nello specifico, stando a quanto dichiarato, sembra che la tecnologia ProMotion sfruttata per gli iPhone 13 Pro e Pro Max quest’anno non sia ancora diventata lo standard, e che la compagnia voglia usare uno schermo LTPS OLED su almeno un nuovo dispositivo, ottenendo quindi un refresh rate di solamente 60 Hz. Le informazioni, come ricordano le pagine di MacRumors, si affiancano alla perfezione con quelle di Ross Young, il che fornisce ulteriore autorevolezza alla fonte.

C’è da dire che la compagnia potrebbe tenere la feature solamente per i migliori device della sua prossima serie, rendendola quindi – almeno fino al prossimo anno – una vera e propria esclusiva degli iPhone 13 Pro e Pro Max, considerando tra le altre cose che il modello mini di quest’anno potrebbe essere l’ultimo. Ovviamente, le informazioni non sono ancora confermate e staremo a vedere come la situazione si evolverà nel corso dei prossimi mesi.