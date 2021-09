iPhone 13: spuntano nuovi dettagli sulle batterie

Dei nuovi dettagli relativi alle batterie degli iPhone 13 sono emerse in rete, parliamo di specifiche decisamente più precise in merito agli smartphone.

È passato pochissimo da quando Apple ha tenuto il suo nuovo evento parlando dei prossimi prodotti che riuscirà a portare sule mercato, e c’è da dire che la compagnia ha esposto diverse novità interessanti per quel che concerne i nuovi iPhone 13, approfondendo anche le migliori batterie che queste offriranno. Nello specifico, il 13 mini dovrebbe riuscire a durare 1,5 ore in più rispetto al suo predecessore, con la cifra che sale a 2,5 ore per iPhone 13.

Apple ha tuttavia pubblicato le dimensioni precise della batteria degli iPhone sul sito di Chemtrec, come riporta 9to5Mac sulle proprie pagine, ed è stato confermato che non si parla solamente di una migliore ottimizzazione dei chip inseriti all’interno degli smartphone in arrivo nel 2021, ma anche di batterie decisamente più capienti.

Nello specifico, stando a quanto emerso iPhone 13 mini dovrebbe avere una batteria da 9,57 wh, rispetto agli 8,57 dell’iPhone 12 mini, con un aumento del 11,6%. Per quanto riguarda iPhone 13 si parla di 12,41 wh, un miglioramento del 15% se si prende in considerazione l’iPhone 12. Mentre l’iPhone 12 Pro offriva lo stesso valore del modello base, l’iPhone 13 Pro ha invece 11,97 wh, con un aumento dell’11%. L’ultimo, l’iPhone 13 Pro Max, ha una batteria da 16,75 wh, che aumenta del 18% rispetto ai 14,13 dell’iPhone 12 Pro Max.

C’è da considerare che i valori dichiarati dalla compagnia vanno ovviamente presi con le pinze, visto che si tratta di stime generali e che nello specifico ogni utente sfrutta i telefoni in maniera molto diversa, eseguendo operazioni differenti e presentando una durata della vita rimanente della batteria differente in base a come questa viene gestita. Gli ulteriori dettagli sugli iPhone 13 che nel corso di questi giorni in seguito all’evento spuntano in rete rendono sicuramente felici i fan, che tra l’altro stanno già pre-ordinando in massa i device, fino addirittura a far slittare alcune spedizioni.