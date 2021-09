iPhone 13 Pro ha un modulo fotografico molto più grande di iPhone 12 Pro

In seguito all’annuncio dei nuovi iPhone, alcuni fan del mondo Apple si sono chiesti se all’effettivo il comparto di fotocamere confermato per questi da parte del colosso di Cupertino risultasse più grande rispetto a quello visto con la serie di iPhone 12, e sembra che le prime conferme siano arrivate. Come riportano le pagine di AppleInsider, i cambiamenti apportati dalla compagnia hanno richiesto un redesign che occupa decisamente più spazio.

Nel corso del suo ultimo evento la compagnia ha approfondito in particolar modo tutte le aggiunte apportare per le telecamere in questione, ed è per questo che si tratta fondamentalmente di un dettaglio quasi di poco conto se si pensa al risultato finale che Apple è riuscita a conseguire con i nuovi dispositivi.

C’è da specificare che il tutto riguarda solamente i dispositivi Pro, che come mostrano le cover hanno dimensioni grandi circa di due terzi per la serie 12 rispetto alla 13. I test sono stati eseguiti provando ad applicare le nuove cover dei modelli del 2021 sui vecchi, il che non ha quindi lasciato spazio a dubbi.

Non è di certo una novità il fatto che le cover dei precedenti iPhone non siano utilizzabili per le revisioni create dal colosso tech, e di conseguenza abbiamo a che fare con un dettaglio come detto che non è particolarmente importante per quel che concerne la vita dei nuovi dispositivi, per fortuna in dirittura d’arrivo.

Nella giornata di oggi, i preordini dei nuovi iPhone 13 si sono aperti ufficialmente su diversi siti, come anche sull’Apple Store, e come recentemente confermato purtroppo alcune colorazioni delle versioni Pro sembra non potranno essere consegnate nella giornata del 24 settembre come si immaginava sarebbe successo. Vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento in cui abbiamo parlato nello specifico della questione.