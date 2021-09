iPhone 12 Pro e iPhone XR rimossi dal catalogo, Apple fa pulizia

Nella giornata di ieri Apple ha presentato i tanto attesi nuovi iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max. Come di consueto, con l’arrivo di una nuova generazione Apple ne ha approfittato per rivedere il suo catalogo. Ci sono due vittime illustri: gli iPhone 12 Pro, 12 Pro Max e iPhone XR non sono più in commercio. Quantomeno, non verranno più venduti nei canali ufficiali di Apple mentre, fino ad esaurimento scorte, potrebbero essere ancora reperibili in altri punti vendita.

In particolare, gli iPhone 12 Pro e Pro Max non sono in commercio da nemmeno un anno, ma non avrebbe semplicemente senso tenerli in catalogo, con il rischio che cannibalizzino le vendite dei nuovi e più aggiornati iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, i due device che rappresentano l’attuale offerta high-end di Apple.

Ci lascia anche il medio-gamma iPhone XR, che tuttavia è arrivato sul mercato nel 2018 ed iniziava ad avere i suoi anni.

L’attuale offerta di Apple include otto diversi iPhone. Oltre ai nuovi iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, rimangono in commercio anche iPhone 12 e 12 Mini, iPhone 11 e iPhone SE. Negli USA pressoché tutti gli iPhone meno recenti hanno subito un taglio di prezzo di circa 100$, a seconda del modello.