I gemelli: in sviluppo il sequel del film con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito

Il sequel de I gemelli si farà, secondo quanto rivelato da Deadline, che ha parlato del fatto che Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito torneranno, affiancati da Tracy Morgan, per un lungometraggio che s’intitolerà The Triplets.

Il sequel de I gemelli, The Triplets, è attualmente alla ricerca dei finanziamenti per far partire la produzione, alla sceneggiatura ci saranno Dylan Dawson e Lucas Kavner. La storia si concentrerà sul fatto che i due gemelli interpretati da Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito troveranno un altro fratello interpretato da Tracy Morgan.

Ivan Reitman, regista e produttore del progetto, ha dichiarato a Deadline:

I gemelli è stato un successo, e l’idea del sequel è nata durante un incontro tra Arnold ed Eddie Murphy, che ha suggerito l’idea di una storia con un terzo fratello. Avevamo iniziato il progetto con Eddie Murphy, ma dopo il successo de Il Principe Cerca Figlio i suoi impegni sono aumentati, e siccome noi eravamo intenzionati a fare The Triplets siamo entrati a contatto con Tracy Morgan. Abbiamo pensato che lui sarebbe stato grandioso nella parte, e perciò abbiamo fatto una riscrittura. Ora cercheremo di guadagnare i soldi per fare il film.

Le riprese del sequel de I gemelli inizieranno a gennaio a Boston.