Arnold Schwarzenegger protagonista di una serie Netflix

Dopo che si era aperta la possibilità di vedere Arnold Schwarzenegger protagonista di un episodio di Love, Death & Robots, ora la piattaforma streaming Netflix annuncia la presenza dell’attore all’interno di una serie TV spy di cui lo stesso Schwarzenegger sarà protagonista.

Lo stesso attore produrrà la serie Netflix assieme a Skydance Television e Nick Santora, mentre Monica Barbaro affiancherà Schwarzenegger nella serie TV. Ecco cosa ha detto l’interprete di Conan il barbaro e Terminator sul progetto:

Tutti i fan in giro per il mondo mi hanno chiesto di realizzare questa cosa, ed ora ci siamo grazie alla partnership con Skydance e Netflix. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare a questo show assieme a Nick e Monica.

Ancora la serie non ha un titolo, ma si parla di un telefilm in cui un padre ed una figlia scoprono di avere entrambi lavorato in segreto per la CIA. Perciò realizzano che la loro intera relazione si è basata su delle bugie. Insieme si troveranno a dover collaborare, vivendo avventure di spionaggio, che mischiano elementi da commedia ad altri da action.

Si tratta della prima volta che Schwarzenegger sarà protagonista di una serie TV.