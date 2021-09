The Batman: una serie TV spin-off sul Pinguino in sviluppo per HBO Max

HBO Max realizzerà una serie TV spin-off di The Batman dedicata al personaggio del Pinguino, che dovrebbe avere Colin Farrell protagonista.

14—Set—2021 / 12:27 AM

Continuano ad essere lanciati i progetti collaterali dedicati a The Batman, il film di Matt Reeves e con Robert Pattinson, dedicato al cavaliere oscuro: da poco è stato rivelato che è in lavorazione per HBO Max una serie TV spin-off dedicata al personaggio del Pinguino.

A produrre lo spin-off di HBO Max sul Pinguino ci saranno lo stesso regista di The Batman, Matt Reeves, e Dylan Clark. A lavorare sulla produzione ci saranno Dylan Clark Productions, DC Entertainment e Warner Bros. Television.

La serie TV è stata descritta come una sorta di Scarface che racconterà il percorso di ascesa del Pinguino. Nel film di Matt Reeves il personaggio è interpretato da Colin Farrell, che dovrebbe tornare a vestirne i panni anche nella serie TV. C’è da dire, però, che non è stato ancora raggiunto un accordo per il telefilm, perciò ci sarà da capire se sarà effettivamente Farrell a vestire i panni del character.

Secondo le fonti, la sceneggiatura della serie TV sarà scritta da Lauren LeFranc. Il progetto è ancora alle prime fasi di sviluppo. Tutto ciò, tra l’altro, in attesa dell’uscita di The Batman che avverrà il prossimo marzo. E, subito dopo, sempre su HBO Max arriverà la serie sulla polizia di Gotham City.