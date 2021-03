Gotham PD: nuovi dettagli sulla serie spin-off di Batman

Joe Barton, lo showrunner della prossima serie di HBO Max, Gotham PD, che ruota attorno al dipartimento di polizia di Gotham City, ha rivelato che i poliziotti della serie saranno tutti cattivi. Barton ha inoltre affermato che lo spin-off di Batman, avrà un tono simile a quello che ci si aspetta dal prossimo reboot con Robert Pattinson.

Secondo la Warner Bros., Gotham PD arricchirà il panorama di serie TV che ruotano intorno al mondo di Batman. La serie seguirà un poliziotto che vuole redimere la sua anima. Barton ha una certa esperienza nel raccontare storie di dipartimenti di polizia disonesti, poiché la sua serie Giri / Haji ruotava attorno a un detective di Tokyo che navigava nella corruzione.

There are no good cops — Joe Barton (@JoeBarton_) March 29, 2021

La Warner Bros. ha inoltre confermato che Gotham PD sarà uno spin-off di The Batman con Pattinson, quindi il tweet di Barton non dovrebbe essere poi così sorprendente. Non è ancora chiaro se il personaggio di James Gordon apparirà nella serie, ma Barton ha suggerito che non sarà il protagonista.

La serie potrebbe consentire a Warner Bros. e HBO Max di gettare le basi per futuri progetti pensati sulla scia di The Batman, mostrando come l’indifferenza della polizia abbia consentito l’ascesa di alcuni criminali iconici. La trama di The Batman è tenuta segreta, ma sappiamo che il film seguirà Robert Pattinson nei panni di una versione più giovane di Bruce Wayne. Il film mostrerà anche l’eroe che usa le sue abilità di detective più di quanto abbiamo visto nelle versioni precedenti. Dovrebbe anche essere il primo capitolo di una nuova trilogia di film con Pattinson.

Potrebbe interessare anche: