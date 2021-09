Samsung registra un brevetto per delle Buds dedicate all’utilizzo sott’acqua

Recentemente, come riportato da TechRadar, Samsung ha registrato un nuovo brevetto che sembra illustrare delle Buds da utilizzare in particolar modo sott’acqua.

Samsung ha recentemente registrato un nuovo brevetto dedicato alle sue cuffie di successo, ovvero le Galaxy Buds. Parliamo di dispositivi pensati al fine di essere utilizzati anche in acqua, che permettono di nuotare durante l’ascolto e forniscono addirittura dati importanti nel corso dell’attività fisica in questione. Tuttavia, parliamo di un miglioramento addirittura maggiore, visto che si parla di Galaxy Buds con un neckband removibile. Abbiamo a che fare con device che otterrebbero, stando a quanto riportato da TechRadar, l’ambita certificazione IPX7.

Si tratta di un risultato già ottenuto dalle Galaxy Buds Pro e dalle Galaxy Buds 2, il quale certifica la possibilità di usare i dispositivi in acqua per un massimo di 30 minuti e senza arrivare sotto al metodo di profondità. Samsung sconsiglia in realtà l’utilizzo mentre si nuota, ma grazie all’aggiunta della neckband removibile si potrebbe tenere i device attaccati al proprio collo senza il rischio di perderli, specialmente nel caso in cui ci si trovi ad esempio a mare.

Le cuffie in questione dovrebbero offrire dei microfoni integrati, controlli touch, due sistemi di speaker e dei sensori, i quali avrebbero l’utilizzo di raccogliere dati come le calorie bruciali e la velocità. Ovviamente, trattandosi per ora solo di brevetti, non abbiamo a che fare con dispositivi che verranno per forza rilasciati dalla compagnia, la quale potrebbe non seguire in futuro il progetto e puntare magari su altro.

Staremo a vedere se il colosso deciderà di investire in questo tipo di auricolari, i quali potrebbero risultare ottimali per molti utenti, anche se ovviamente ci sono ancora diverse caratteristiche di questi non specificate da un brevetto, che andrebbero approfondite prima del debutto di questo tipo di Buds. Parlando delle novità in questione, vi rimandiamo al nostro articolo in cui abbiamo approfondito i render leakati delle Buds Z2, lo trovate a questo link.