OnePlus Buds Z2 si mostrano nei primi render leakati

Novità su ulteriori prodotti legati alle OnePlus Buds Z non si vedono da ormai diverso tempo in giro, visto che in seguito all’annuncio di queste – arrivato in contemporanea a quello del OnePlus 8T a ottobre 2020 – non abbiamo ancora scoperto novità relative a un ulteriore modello. Come riportano le pagine di Gizmochina però, mentre ci avviciniamo al loro anniversario qualcosa inizia a muoversi, e anche se non abbiamo ancora novità ufficiali arrivate da parte do OnePlus, un leak ha anticipato la presenza di un nuovo modello in arrivo.

Come detto il tutto non è ancora stato annunciato da parte della compagnia, ed è bene quindi prendere le informazioni con la dovuta cautela, ma la fonte della novità il noto tipster OnLeaks, conosciuto anche come Steve Hemmerstoffer. Grazie a una partnership con 91Mobiles, ci è stato possibile vedere finalmente i render delle cuffie OnePlus Buds Z2, i quali sembra provengano da reali immagini che dovrebbero rappresentare il prodotto con cui dovremmo avere (forse presto) a che fare.

Dalle foto si vede che parliamo di un modello davvero simile al predecessore per quel che concerne il design, anche se troviamo una forma leggermente diversa per gli auricolari, che risulta più ad angolo e ha forse il fine di rendere più comodo l’utilizzo per diverso tempo. Purtroppo, non ci sono ancora novità relative alle specifiche tecniche delle cuffie targate OnePlus, che speriamo però l’azienda possa presto svelare al mondo attraverso una comunicazione ufficiale relativa al prodotto.

Stando a quello che sappiamo, il debutto potrebbe essere fissato per il mese di ottobre, e anche se questa prima occhiata mostra la colorazione bianca, non è detto che le OnePlus Buds Z2, se davvero in arrivo, non si presentino con ulteriori colori, con il fine di accontentare l’utenza desiderosa di altri design rispetto al più classico.