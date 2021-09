Apple: l’evento di settembre è quasi arrivato, ma un report parla del prossimo

Manca ormai pochissimo al nuovo evento di Apple, il quale nella giornata di oggi, esattamente alle 19, dovrebbe offrirci diverse novità per quel che concerne le serie di prodotti della compagnia. Vari report e leak hanno approfondito nel corso delle scorse settimane i probabilmente imminenti iPhone 13, come anche l’Apple Watch Series 7 e le AirPods 3, e non sappiamo all’effettivo cosa verrà approfondito nel corso della conferenza del 14 settembre.

Il noto giornalista Mark Gurman ha però parlato di un ulteriore presentazione che dovrebbe arrivare presto, la quale si concentrerebbe nello specifico sul parlare agli utenti dei nuovi Mac e iPad. Stando a quanto svelato, parleremmo di due conferenze ben distinte, e come riportato da MacRumors, nella sua newsletter Power On si era discusso di un ritorno del colosso di Copertino sugli schermi già nel corso delle prossime settimane.

Le speculazioni non sono mancate durante il recente periodo, e c’è da dire che erano attesi anche diversi eventi Apple nel mese di settembre, come avevamo avuto modo di approfondire all’interno del nostro approfondimento dedicato, che potete consultare attraverso il seguente link. Di conseguenza, per il momento risulta impossibile prendere quanto detto da Gurman come oro colato, anche se abbiamo a che fare con una fonte molto attendibile.

Restiamo in attesa di scoprire quali saranno le novità del colosso di Cupertino nella giornata di oggi, sperando che il prima possibile venga fatta chiarezza anche sugli ulteriori prodotti che pare possano essere approfonditi entro la fine dell’anno da parte di Apple, magari proprio sul finire di questa presentazione. Non è da escludere comunque che le novità anticipate da Gurman vengano mostrare sin da subito da parte della compagnia, che magari avrà modo di sorprendere i suoi fan con l’imminente evento.