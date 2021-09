Predator: concluse le riprese di Skulls, il nuovo film della saga

Le riprese del nuovo film di Predator, Skulls, sono iniziate a fine maggio e hanno finalmente trovato una conclusione, secondo quanto riportato dal direttore della fotografia della pellicola, Jeffe Cutter, che ha pubblicato una foto dal set canadese di Calgary.

Riprese concluse per Skulls! Non potrò mai ringraziare abbastanza Dan Trachtenberg (il regista, ndr) per avermi invitato a unirmi a questa epica avventura e darmi la responsabilità di aiutarlo a raggiungere la sua visione del film! Grazie al grande cast guidato da Amber Midthunder, Dakota Beavers e Dane Diliego e alla coraggiosa crew di Calgari per essersi buttata insieme a noi!

È il testo del post su Instagram, che mostra un ciak appoggiato a un albero, con scenografia silvana e macchinari di ripresa sullo sfondo.

Di Skulls non sappiamo ancora molto, se non che sarà relativamente scollegato dai precedenti capitoli e vedrà un ritorno alle origini, col primo arrivo sulla Terra dei Predator e per protagonista un esemplare femminile della razza aliena.

