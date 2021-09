Android 12: un report anticipa la data d’arrivo?

Sembra che la data di uscita di Android 12 potrebbe essere già emersa, e anche se non è stata Google a fornire la lieta notizia, visto che parliamo di un report alquanto attendibile. Siamo ancora in attesa di ricevere l’informazione esatta da parte del colosso tuttavia, ed è per questo che sarebbe bene prendere il tutto con le pinze, ma sembra che già in seguito al rilascio totale dell’ultima beta di Android 12 la situazione potrebbe risultare chiara, considerando il giorno particolarmente vicino di cui si parla, almeno per l’arrivo sugli smartphone Pixel.

Stando a quanto dichiarato da XDA-Developers, il codice sorgente del sistema operativo arriverà nell’Android Open Source Project (AOSP) durante il 4 ottobre 2021, e considerando la data piuttosto prossima è facile che la compagnia ci aggiorni presto sulla situazione, ufficializzando magari il tutto.

C’è da dire che l’ultimo aggiornamento di Android non ha fondamentalmente aggiunto novità all’interno delle build beta, visto che si è occupato principalmente di rendere quanto più stabile possibile il tutto, considerando il rilascio che come sappiamo dovrebbe essere imminente, e arrivare già entro il 2021.

Stando ai pregressi per quel che concerne gli aggiornamenti dei sistemi operativi forniti da Google, il debutto sul progetto open source e il lancio di Android sui Pixel avviene di solito quasi in contemporanea, ed è per questo che i possessori di uno smartphone della compagnia potranno ricevere probabilmente l’update nello stesso giorno.

Attualmente, Google sta lavorando ai nuovi Pixel 6, pronti a debuttare nel corso di quest’anno, anche se non abbiamo ancora dati precisi relativi a diversi dettagli, come ad esempio per quel che concerne il nuovo SoC Tensor, pronto a fornire moltissima potenza ai dispositivi. Vi rimandiamo al nostro articolo in cui abbiamo approfondito gli smartphone per tutti i dettagli su questi.