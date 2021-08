Pixel 6 e Pixel 6 Pro presentati ufficialmente da Google

Dopo mesi di dubbi e rumor, finalmente abbiamo potuto ammirare i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro realizzati da Google, telefoni di fascia alta che proveranno a competere con le scelte più agguerrite del mercato, e che nella giornata di oggi sono stati mostrati ufficialmente al pubblico da parte del colosso, il quale ha però deciso di tenere ancora per sé alcuni dettagli. Nello specifico, non abbiamo ancora informazioni relative a prezzo e date d’uscita precise dei dispositivi in questione, i quali arriveranno nel generico autunno, ma riceveremo probabilmente ulteriori informazioni solo nel corso delle prossime settimane.

Tuttavia, abbiamo già potuto ammirare i nuovi device, pressoché identici se non per una grandezza maggiore del Pixel 6 Pro; entrambi si contraddistinguono per il comparto video sistemato in un riquadro orizzontale posteriore davvero interessante. In totale troviamo 3 fotocamere con zoom ottico 4X per il Pro e solamente due per il Pixel base.

Parlando degli schermi, troviamo un 6,7 pollici QHD+ con 120Hz leggermente curvato per quanto concerne la versione Pro, e invece un 6,4 pollici FHD+ con 90Hz completamente piatto per il fratello minore della nuova famiglia di Google. Il lato più misterioso dei due device è il SoC custom della compagnia, che prende il nome di Google Tensor e si concentrerà sull’intelligenza artificiale. Purtroppo non abbiamo dettagli più precisi in merito alle sue funzionalità, non ci resterà che scoprire in seguito maggiori informazioni per provare a fare dei confronti con le altre offerte del mercato.

C’è purtroppo una brutta notizie per chi attende i nuovi Pixel di Google, visto che sulla pagina ufficiale del prodotto non è stata indicata l’Italia fra i mercati che riceveranno il prodotto, in quanto si parla solamente di Stati Uniti, Canada, Giappone, Taiwan, Australia, Regno Unito, Germania e Francia. Speriamo che l’azienda ci aggiorni presto sulla situazione, facendo chiarezza sul possibile debutto dei dispositivi nel nostro paese.