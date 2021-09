The Boys 3: finite le riprese della serie TV, lo rivela Karl Urban

Uno dei protagonisti di The Boys, Karl Urban, ha rivelato che le riprese di The Boys 3 sono appena finite. Urban lo ha dichiarato in un post su Instagram in cui ha espresso un messaggio di ringraziamento nei confronti di tutti coloro che hanno lavorato a questa nuova stagione.

Ecco le parole di Karl Urban sulla fine delle riprese di The Boys 3:

Siamo arrivati alla fine di The Boys 3. Ringrazio molto il cast e la squadra di lavoro per tutto il sangue e le lacrime versate, e per tutti coloro che sono stati coinvolti in questa produzione di Prime Video, che hanno lavorato tanto e che ci hanno tenuti al sicuro dal Covid. E grazie ad Eric Kripke per aver portato su un altro livello questa pazzesca terza stagione. Non vedo l’ora che la possiate guardare.

La produzione della serie TV su The Boys è affidata a Hartley Gorenstein, Gabriel Garcia, e Nick Barrucci. I protagonisti del telefilm sono Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, e Antony Starr.

L’adattamento live-action di The Boys ha battuto ogni record del servizio di streaming quando è stata lanciata la seconda stagione nel 2020. La storia raccontata sino ad ora è incentrata sulla natura corrotta della Vought International, le sorprendenti origini di Stormfront e la faida in corso tra The Boys e i Sette.